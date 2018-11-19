المنصوري يشدد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية بمنطقة الخليج لحفظ الأمن

التنسيق بين الأجهزة الأمنية للقيام بمسؤوليتها من أجل حفظ الأمن بالمنطقة

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أخبار ليبيا 24 – خاص
عقد آمر منطقة الخليج العسكرية بقوات الجيش الليبي عميد “فوزي المنصوري” اليوم الإثنين اجتماعاً أمنياً ضم جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وناقش المنصوري مع الحضور الأمور الأمنية الهامة بالمنطقة، وسبل تذليل الصعاب أمام الأجهزة الأمنية من أجل القيام بمهامها داخل المنطقة.

وأكد العميد المنصوري على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية للقيام بمسؤوليتها من أجل حفظ الأمن بالمنطقة.

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