عودة الفوضى إلى مطار بنينا وإدارة المطار تحذر

أخبار ليبيا24

ناشد مدير الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور الجهات ذات الاختصاص بضرورة التدخل لإنقاذ المطار من العابثين والمفسدين.

وقال بن منصور :”إن عصا رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري لم تطل بعض العابثين في النظام والمفسدين داخل المطار بعد”.

وأضاف مدير السؤون الإدارية أن المطار يحتاج إلى زيارات مفاجئة لمن يملك عصا قوية وبدون إنذار مسبق، والضرب بيد من حديد كافة المفسدين والعابثين بالنظام داخل المطار كائنا من كان.

وتابع بن منصور :”يجب إعادة النظر في الأجهزة الأمنية كافة وخاصة تلك التي التحقت بالعمل الأمني بعد العام 2011، والعمل وفق قانون الطيران المدني حفاظا على أمن و سلامة المسافرين”.

وشدد بالقول: “يجب توفير الإمكانيات التي تحفظ للمطار مستواه الدولي، فإن التخاذل أو المجاملة قد تؤدي ربما للتهديد بقفل المطار على أقل تقدير للرحلات الدولية”.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق عبدالرازق الناظوري قد أجرى زيارة مفاجئة لمطار بنينا الدولي، وأصدر تعليماته بإخلاء صالة الركاب من المظاهر المسلّحة وإخراج كافة الجهات “الأمنية والمدنية” غير المعنية بالعمل داخل الصالات باستثناء الجمارك والجوازات والأمن الخارجي، والداخلي .

وجاءت هذه الزيارة بعد أن تم القبض، على مجموعة من المتورطين في “المتاجرة بكروت الصعود” ومجموعة أمنية لعدم تنفيذهم لقرار “إلغاء الموافقة الأمنية” الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الله الثني في وقت سابق .