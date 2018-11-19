وهبي الرّخ يُصدر تعليماته بمكافحة الظّواهر السّلبيّة والاعتداء على الأماكن العامة في المرج

وهبي الرّخ يُصدر تعليماته بمكافحة الظّواهر السّلبيّة والاعتداء على الأماكن العامة في المرج قامت اللّجنة بإزالة خزانٍ للصرف الصحي إضافةً إلى إزالة أحد المباني العشوائيّة

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أصدر رئيس لجنة الأزمة والطّوارئ المرج عقيد “وهبي الرّخ” تعليماته بمكافحة الظّواهر السّلبيّة ، والاعتداء على الأماكن العامة والمساحات الخضراء في المدينة.

وقامت اللّجنة بإزالة خزانٍ للصرف الصحي، على امتداد شارع المدينة الرّياضيّة إضافةً إلى ذلك ، قامت اللجنة بإزالة أحد المباني العشوائيّة في الحيِّ السّكنيّ منطقة “كاف”.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المرج، بصدد تكثيف حملاتها على العشوائيات والاعتداءات على المرافق والأراضي العامة للدولة، وأنها لن تتهاون مع أيّ مخالفات للقانون .

وفي سياقٍ آخر ، قام رئيس لجنة الأزمة والطّوارئ المرج عقيد “وهبي الرّخ” بزيارةٍ لمصرف الصّحاري فرع المرج والاجتماع مع مدير المصرف، وخلال الاجتماع اتُّفق على فتح أبواب المصرف وتفعيل الشّبابيك الدّاخليّة والخارجيّة ، أمام الزّبائن؛ وذلك لإجراء معاملاتهم المصرفيّة داخل المصرف بدلاً من الطّوابير الطّويلة أمام المصرف.

يشار إلى أن عميد بلدية المرج الأسبق عقيد “وهبي الرخ ” قام في وقت سابق بتخصيص قطعة أرض ؛ لبناء مبنى جديد للمصرف وأن إدارة المصرف لم تتّخذ أي إجراءٍ بشأن عمليّة البناء.