الإعلان الترويجي لفيلم «Detective Pikachu» يفوق التوقعات

الإعلان الترويجي لفيلم Detective Pikachu يحقق مشاهدات مليوينية فبعد سنوات من العمل أطلقت شركة Warner Bros المقطع الترويجي الأول للفيلم الذي يُتوقع أن يحقق نجاحاً باهراً.

وحقَّق تريلر فيلم Detective Pikachu 13 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحه من قبل شركة Warner Bros على موقع يوتيوب. وفيلم Detective Pikachu هو أول فيلم واقعي يقدم الشخصية الكرتونية الشهيرة بوكيمون، الذي يقوم بمساعدة شاب يدعى Tim، في إيجاد والده المفقود، ويدور في إطار كوميدي.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية بوكيمون النجم العالمي رايان رينولدز، ويشارك في بطولته أيضاً ريتا اورا وسوكي واترهوس. والفيلم مأخوذ عن لعبة البوكيمون الشهيرة، وهو العمل الأول الذي يتم تصويره بممثلين حقيقيين، استغلالاً للنجاح الساحق الذي حققته ألعاب «بوكيمون» على الهواتف الذكية. المختلف في هذا الفيلم عن الأفلام السابقة التي تناولت شخصيات بوكيمون، أن الفيلم الجديد يشارك في بطولته ممثلون حقيقيون، ولم يصوَّر بالكامل بتقنية الأنيميشن كما هو الحال مع النسخ القديمة المستوحاة من المسلسل الكارتوني للبوكيمون.

يسير الفيلم على الخط الرئيسي للعبة، حيث يلتقي تيم، الشاب اليافع ببيكاتشو، القادر على فهمه، ويبدآن على الفور رحلة البحث عن والد تيم. ومع ذلك فإن القول إن فيلم الحركة الحي له وقع مختلف عن عناوين ألعاب 3DS/2DS ما هو إلا تبسيط للأمور. اتجه منتجو الفيلم إلى إضفاء مظهر «واقعي» على Pokémon، وهو ما قد تجده إما مناسباً أو غريباً جداً، يُظهر الفيلم بعض المؤشرات التي تشير إلى نجاحه.

يبدو أن ريان رينولدز سوف يكون مناسباً لدور Detective Pikachu، مع الاحتفاظ بالنبرة الخشنة الساخرة (المناسبة لكافة أفراد الأسرة) التي اتَّسمت بها اللعبة. وهو لا يحاول أن يكون لطيفاً أو ذكياً، بل يبقى على طبيعته. ليس هناك ما يضمن أن الفيلم الكامل سوف يكون مشوقاً حين يعرض في عام 2019، لكن المقطع الترويجي الذي تم نشره يشير إلى أن الفيلم ربما يقدم مرحاً يفوق اللعبة الإلكترونية، وبالتأكيد أفضل من فيلم Super Mario شديد السوء. ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأميركية والعالمية، في 10 مايو/أيار 2019.