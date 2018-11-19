توقيع اتفاقية تعاون بين صحة المؤقتة والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقــع وكيــل عــام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة “سعــد عـقـوب” ، صباح اليوم الأحد، في مركز التدريب بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء مراسم اعتماد اتفاقية بروتوكــول الشراكة بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة المؤقــتة بإدارة “محمــد الجبــالي” والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات التي بإدارة “عادل الذئب” ومدير تنمية الموارد البشرية والتدريب بوزارة العمل كطرف ثالث، التي يمثلها “أحمد عبد الفتاح الكلوش”، في مجــال التعاون العلمي والثقافي والتنموي والتدريبي وكافة الجوانب المشتركة ، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الصحة وبعض المهتمين بالجانب الصحي.

وتضمن البروتوكــول التعاون الذي يستمر لمدة “5” سنوات بموجب الاتفاق بين وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات ، في مجال إجراء البحوث العلمية المشتركة في كافة التخصصات التي تدعم الباحثين وتخدم البحث العلمي والاستشارات وإدارة الأزمة ووضع الخطط التدريبية .

كما نص البروتوكول ، على إنشاء سلسلة من الدورات التدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة في القطاع العام والخاص بهدف رفع كفاءة العاملين ، وإعادة تأهيلهم وتدريبهم واعتماد الخطط التدريبية والتأهيلية من وزارة العمل .

كما نص البرتوكول على تقديم الإرشاد الصحي والبيئي وتقييم البحوث المقدمة وفق القواعد العلمية والتدريبية والمشاركة في إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبــية التي تدعــم الأغـراض البحثية والتعليمية والصحية لكــلا الطرفين ، علاوةً على أن تــدخل وزارة الصحة المؤقتــة شريكاً استراتيجياً في البرنامج الوطني للتدريب ، من خلال وضع الخطط لتطوير المناهج التعليمية وتصميم المناهج العلمية الملائمة لكل مستوى تدريبي ، لتناسب جميع الفئات المستهدفة التي تخــدم بالعــرض والتحليـل والإحصائيات مختلف القضايا الصحية والتنموية والمتعلقة بالشأن المحلي والعالمي.