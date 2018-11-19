زفيريف يطيح ديوكوفيتش ويحرز لقب “الماسترز”

أحرز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا، بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، بفوزه الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول، 6-4 و6-3 في المباراة النهائية بلندن.

وحذا زفيريف ابن الـ 21 عاما حذو مدربه الأميركي من أصل تشيكي إيفان ليندل الذي أحرز أول ألقابه الخمسة في بطولة الماسترز عام 1982، وهو في سن الحادية والعشرين.

وهذا اللقب الأول للألماني في الماسترز والأرفع في مسيرته حتى الآن، بعدما سبق له إحراز ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة في تورونتو وروما عام 2017 ومدريد عام 2018، لكنه لم يستطع فرض نفسه ندا لجيل الكبار في بطولات الغراند سلام حيث كانت أفضل نتيجة له ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية هذا العام.