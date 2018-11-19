14 نادي يرفض انطلاق الدوري الممتاز 

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر أربعة عشر نادٍ بيان رفض فيه انطلاق مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل انطلاق اجتماع عاجل للجمعية العمومية.

وطالبت الأندية بأهمية الدعم المالي ، وقدمت التهنئة للمنتخب الليبي على الفوز الذي حققه أمام السيشل .

وأشارت الأندية إلى كافة النجاحات التي ترجع إلى دور الأندية في صقل اللاعبين رغم قلة الامكانيات .

والأندية التي أصدرت البيان اليوم الأحد هي المدينة، والاهلي بنغازي، والاهلي طرابلس، والنصر، والاولمبي، والاخضر، والمحلة، والتعاون، والشط، وشباب الجبل، والخمس، ونجوم أجدابيا والوحدة، وأبو سليم .

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