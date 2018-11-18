الأوقاف الاحتفال بالمولد النبوي “بدعة” .. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون الاحتفال به 

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الليبيون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مختلف المدن الليبية بالرغم من التعميمات التي تنشرها الهيئة العامة للأوقاف الشؤون الإسلامية، ومطالبتها لرؤوساء أقسام الشؤون الثقافية والدعوية بالمكاتب، بتناول موضوع بدعة الاحتفال .

كما يحدث كل عام من جدل بين المواطنيين والهيئة العامة للآوقاف والشؤون الإسلامية ، بتوزيع مطويات بالمساجد، وخطب تحذر من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف باعتباره بدعه، ويرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات على «فيسبوك» وتغريدات على «تويتر» ، تؤكد على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالألعاب النارية والقناديل ووجبات العصيدة الشعبية ، التي اعتاد الليبيون إضافتها إلى وجبة إفطارهم وتوزيعها على الجيران والأقارب ونشر صورٍ لها رداً منهم على هيئة الأوقاف.

وطالبت الهيئة العام للأوقاف والشؤون الإسلامية هذا العام مخاطبة الوعاظ بشأن تناول بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، وبيان ضلالها وانحرافها وما يفعله الناس من أحتفلات وإقامة الموالد وإيقاد السرج ، وما يصنعونه من طعام تخصيصاً لهذة المناسبة ، وذلك في دروسهم ومحاضراتهم فالمساجد والإذاعات المحلية المسموعة والمرئية، بحسب خطابهم.

يذكر أن الخيام وطاولات بيع القناديل والألعاب بدأت في الانتشار بشوارع المدن الليبية ، بينما تزينت بعض الميادين تجهيزاً للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف أو كما يُسميه الليبيون عيد القنديل.

ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة اليوم جميع الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام ، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

ووجهت الوزارة التهنئة بالمناسبة، التي تصادف يوم الثلاثاء القادم ، لجميع منتسبيها والشعب الليبي وللأمة الإسلامية عامة.