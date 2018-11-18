بعد أكثر من شهر ونصف على اعتقاله مع والده .. إخلاء سراح نجل نائب رئيس جهاز المخابرات 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق اليوم الأحد سراح “علي” نجل “أحمد العريبي” نائب رئيس جهاز المخابرات العامة بالجيش الوطني بعد اختفائه لأكثر من شهر ونصف في ظروف غامضة .

وأكدت “بثينة العريبي” شقيقة نائب رئيس جهاز المخابرات عودة “علي” بعد نشر صورة لوالدة العريبي و”علي” المُفرج عنه ، مساء اليوم السبت إلى البيت بعد غيابه منذ اعتقاله في الأول من أكتوبر الماضي .

ولكن شقيقة العريبي، لم تذكر شئ عن شقيقها أحمد ، الذي لايزال لدى الجهات العسكرية ويخضع لتحقيقات بشأن تسريبه لبعض الوثائق الخاصة بقيادة الجيش الوطني .

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي، قد قامت باعتقال العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم فجر الأول من أكتوبر الماضي ، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واقتحم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل.

ويعد العريبي من أهم الشخصيات العسكرية في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية لليبيا، وبعد مرور أكثر من يومين على اختطافه، ارتفعت النداءات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق في عملية الخطف الغامضة، والكشف عن مصيره ومكان احتجازه وأسباب ودوافع اختطافه.

وفي هذا السياق، ناشد بعض نواب المنطقة الشرقية في مجلس النواب، رئيس المجلس والقائد الأعلى للجيش الوطني “عقيلة صالح” ، بالكشف عن مصير اللواء “أحمد العريبي” ، ومخاطبة الجهات المعنية بالتحقيق والمتابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن عملية الخطف، والعمل على إطلاق سراحه.

ومن جهتها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، والقيادة العامة للقوات المسلحة بسرعة التدخل، للكشف عما حدث للعريبي ونجله ومعرفة مصيرهما.

ويعد العريبي أحد أهم الشخصيات المقربة من “خليفة حفتر” قائد الجيش الوطني، إذ تولى عام 2017 منصب عميد بلدية بنغازي، قبل أن يتم تكليفه بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية.