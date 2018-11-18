خطوات لتوحيد ديوان المحاسبة الليبي خلص الاجتماع إلى الاتفاق على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام

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أنهت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة ( البيضاء – طرابلس ) أعمالها اليوم الأحد بالتأكيد على وحدة الديوان والالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لأداء المهام الفنية باستقلالية وحياد .

وخلص الاجتماع أيضًا إلى الاتفاق على توحيد الإجراءات الرقابية المفروضة على الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن العام ، وإحقاق رقابة فاعلة عن المال العام.

ونص الاجتماع على احتفاظ ديوان المحاسبة الليبي بحقه في الرقابة المالية على المال العام وحده دون غيره وفقاً للإعلان الدستوري والقانون.

كما تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفاعلة والمتعلقة بالشأن الداخلي للديوان .

يشار إلى أن الخلاف السياسي الذي تشهده البلاد أدى إلى انقسام عدد من المؤسسات في ليبيا كالمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى ديوان المحاسبة.