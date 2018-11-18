9 علامات خطيرة قد تكون مؤشرا لنوبة قلبية
يعتقد كثيرون أن النوبة القلبية تصيب صاحبها بشكل مفاجئ، لكن هذا الأمر خاطئ، إذ أن العديد من المؤشرات والأعراض تسبقها قبل فترة، وفق ما ذكر موقع “بزنس إنسايدر”:
1- التنفس: إذا كنت تعاني من مشاكل أو صعوبة في التنفس خلال النوم، فذلك يشير إلى مشاكل في القلب، ويتوجب عليك مراجعة طبيب متخصص.
2- ضربات القلب: عدم انتظام ضربات القلب يفيد كذلك بوجود مشاكل في نظام التوصيل الكهربائي للقلب.
3- الأرق: الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم بشكل يومي لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أعلى بنسبة 45 في المئة عن غيرهم.
4- التعب: الشعور بالتعب والإرهاق سواء أثناء النشاط أو الراحة أو النوم يعد مؤشرا على أزمة قلبية.
5- ألم الأذن والرقبة: الإحساس بالألم على طول الفك وأسفل الرقبة وأحيانا في الأذن يمكن أن يشير إلى إحساس بضيق الصدر، الذي يعتبر من أعراض النوبة القلبية.
6- تورم القدمين: وجد باحثون أن مشاكل القلب غالبا ما تؤدي إلى تورم الكاحل أو القدمين.
7- العجز الجنسي: الرجال الذين يعانون من مشاكل في الانتصاب هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.
8- نزيف اللثة: ترتبط صحة الفم بشكل مباشر بصحة قلبك، لذلك قد تكون قرحة أو تورم أو نزيف اللثة من أعراض النوبة القلبية.
9- الغثيان: الغثيان المستمر وآلام المعدة والإسهال عند النساء يشير إلى وجود خطر الإصابة بأزمة قلبية.