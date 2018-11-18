فيديو.. كرة نارية عملاقة تضيء سماء تكساس

رصد مقطع فيديو كرة نارية عملاقة تضيء سماء عدد من المدن في ولاية تكساس الأميركية، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وضم الفيديو عددا من المقاطع، التي صورها أشخاص من مناطق مختلفة في تكساس، لحظة مرور كرة نارية ضخمة في السماء.

وبيّنت جمعية “ميتيور” الأميركية، أن الكرة النارية شوهدت أيضا في ولايتي لويزيانا وأوكلاهوما، مضيفة أنها تلقت أكثر من مئة بلاغ عن الحادث.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن ما شاهده سكان تكساس، هو ظاهرة عادية، تنتج عندما يدخل النيزك الغلاف الجوي للأرض ويتبخر.