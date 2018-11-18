انطلاق حملة “إبصار الخيرية 3” في بنغازي تستهدف الحملة طلبة التعليم الأساسي لمدينة بنغازي من سن 7 سنوات وحتى سن 13 سنة

أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت في مدينة بنغازي حملة إبصار الخيرية برعاية المعهد العالي للمهن الشاملة- بنات للكشف المبكر عن عيوب البصر والأخطاء الانكسارية لطلبة التعليم الأساسي.

وتستهدف الحملة طلبة التعليم الأساسي لمدينة بنغازي من سن 7 سنوات وحتى سن 13 سنة، وذلك للكشف المبكر عن عيوب البصر، حيث تقام هذه الحملة للعام الثالث على التوالي، في شهر نوفمبر للاحتفال باليوم العالمي للإبصار.

وبدأت الحملة بمدرسة نور المعرفة بمنطقة شبنه، حيث تستهدف مدارس بنغازي لمدة عشرة أيام، بفريق مكون من خليط من معيدات المعهد وخريجات وطالبات في مرحلة مشروع التخرج.

وستمنح نظارات مجانية مقدمة للحالات المكتشفة من ذوى الدخل المحدود والأيتام مقدمة من أحد المحال التجارية الخاصة بالبصريات مع كرت خصم 50٪ للنظارة الثانية وخصم 50% لميسوري الحال.