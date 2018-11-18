ليبي هرّب صقور محملة بتجهيزات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية جنوب تونس

كشفت الديوانة التونسية الجمعة ، ان دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني التونسي بتطاوين قرب الحدود الليبية يوم الإربعاء 14 نوفمبر 2018 من رصد شاحنة رباعية الدفع محملة ببضائع على الطريق الرابطة بين رمادة و تطاوين و بالإشارة لها بالتوقف ضاعف سائقها من السرعة و حاول الهروب فتمت مطاردته من قبل الدورية، و على مستوى مفترق كمبوت اصطدمت الشاحنة بسيارة ليبية و انقلبت على جانب الطريق و لاذ صاحبها بالفرار.

تولت الدورية الإتصال بالحماية المدنية لإسعاف راكبي السيارة الليبية , و بعد بتفتيش الشاحنة تبين أنها تحتوي على كميات من الفواكه الجافة المهربة(980 كغ من اللوز و 500 كغ من البوفريوة) كما تمّ العثور على أقفاص حديدية بها ستة صقور نفقت ثلاثة منها جرّاء الحادث و بمعاينتها تبين أنها من النوع الرفيع مخصصة للصيد البري المحترف و مجهزة بآلية إلتقاط لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعيةGPS. كما تمّ العثور داخل شاحنة التهريب على جهاز تعقب عبر الأقمار الصناعية و جهازي اتصال لاسلكي و معدات تدريب و عناية بالصقور، و بمعاينة البيانات المسجلة في جهاز التعقب تبين أن آخر موقع مسجل به كان في دولة الامارات العربية المتحدة.

و قد أفادت مصالح الفلاحة و الصيد البري بتونس أن استعمال هذه التجهيزات و المعدات يعتبر عاديا في مجال الصيد المحترف بالطيور الجارحة و يلقى رواجا كبيرا في الخليج العربي , و حجز بقية البضائع و المعدات.

من جهة أخرى تبين أن شاحنة التهريب غير مدرجة بمنظومة السلسلة التونسية للسيارات.

قدرت القيمة الجملية للمحجوز باعتبار وسيلة النقل بحوالي 270 ألف دينار.

وبعد التحريات مع الموقوفين ومن بينهم ليبي ،كشفت عن تورط شبكة من بينها رجل اعمال تونسي في تهريب الاجهزة اللاسلكية وآلات تجسس وتحديد مواقع،وقد أصر الموقوف على انها تستعمل في تعقب الصقور والحيوانات اثناء الصيد والتحريات جارية في الموضوع بحسب ما أعلنت السلطات التونسية .