عودة خدمات الاتصالات والإنترنت لترهونة

أخبار ليبيا24

تمكّنت فِرق العمل في شركة هاتف ليبيا أمس السّبت، من إرجاع حركة الاتصالات والإنترنت لمدينة ترهونة ؛ وذلك بعد إتمام أعمال الصيانة لكابل الألياف البصريّة في منطقة “الدّاوون”.

وكان كابل الألياف البصريّة على بعد (16) كيلو متراً من مقسم ترهونة، بمنطقة “الدّاوون” قد تعرّض يوم الخميس لقطعٍ متعمٍّد ، ممّا أدى إلى تعطل الاتصالات وخدمات الإنترنت في المدينة.

يشار إلى أن كوابل الألياف البصريّة ومحطّات المياه والكهرباء في ليبيا، تتعرّض بين فترةٍ وأخرى إلى أعمال الاعتداء والتّخريب.