هيونداي تطرح أكبر سياراتها الرباعية الدفع

أعلنت هيونداي عن نيتها طرح نموذج معدل كبير من سيارات “Santa Fe” الشهيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة “Grand Santa Fe” القادمة ستأتي بهيكل عصري مميز، وقمرة واسعة تستوعب 8 ركاب، وستجري بعض التعديلات الخارجية على المظهر مقارنة بنموذج “Santa Fe” الحالي.

أما قمرة هذه السيارة فستتجهز بأحدث التقنيات، أنظمة مولتيميديا متطورة، وشاشتين، واحدة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة، وأخرى مقابل السائق، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة تعتمد على كاميرات خارجية ترصد كامل محيط المركبة.

وسيضمن للمركبة أداءها القوي محرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر، قادر على توليد عزم يبلغ 290 حصانا، فضلا عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.