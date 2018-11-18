بلغة مشفرة.. الممثل جيم كاري يشتم مدير فيسبوك

وجه الممثل #جيم_كاري انتقاداً جديداً إلى موقع فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرغ، وذلك في أحدث رسوماته الكارتونية.

وغرّد كاري في 14 نوفمبر: “يا زوكربيرغ نحن نعرف من أنت. ورأينا ما تفعله”.

وأردف التغريدة بنشر رسم كارتوني، يبدو كأنما هو صورة ذاتية له.

ومن ثم أعقب ذلك بأن كتب: “هاهي رسالة إليك مني ولكن بلغتك الأم التي تعرفها…

والرسالة هي: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010”.

ويعني كاري أن تكون الرسالة بلغة الحواسيب أو التشفير الثنائي، وتفسيرها يتضمن إساءة بذيئة.

وتم الربط بين تغريدة كاري وما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز “يوم الأربعاء من تحقيق حول فضائح التدخل في الخصوصية والتلاعب في الانتخابات الأميركية المتعلقة بموقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن التقرير الصحافي تفاصيل ساهمت في انتقاد واسع للشركة في الأوساط الأميركية.

وسبق للممثل كاري أن وجه انتقادات ضد فيسبوك وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرسومات الساخرة.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن كاري عن حذف حسابه على فيسبوك، وأكد أنه يبيع أسهمه في الشركة.