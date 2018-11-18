ممنوعون من دخول الكويت.. دوستويفسكي ينضم لماركيز وهوغو!

منعت وزارة الإعلام الكويتية رواية “الأخوة كارامازوف” للروائي الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي إلى جانب نحو ألف كتاب آخر من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي افتتح الأربعاء بنسخته الـ43.

وقال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي لوكالة فرانس برس، إنه تم استبعاد 948 عنوانا، بينها رواية دوستويفسكي التي نشرت في القرن التاسع عشر وتتناول الأخلاق والعائلة والدين.

لكنه تابع “هذه النسبة لا تذكر مقارنة بعدد الكتب التي سمح بدخولها والذي يتجاوز 87 ألف عنوان بينها 12 ألف عنوان جديد”، مضيفا “وزارة الإعلام هي التي منعت هذه الكتب وفق القانون”.

وتثير ظاهرة منع الكتب في الكويت غضبا في أوساط الناشطين الشباب والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعا من “الوصاية”، مع منع نحو أربعة آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الماضية.

ويؤكد كتّاب وناشطون أن أسباب المنع في الغالب غير منطقية وتأتي بسبب كلمة واحدة في بعض الأحيان.

وخرج نشطاء وكتاب كويتيون في تظاهرتين في سبتمبر للتنديد بمنع الكتب. وغرّد هؤلاء على موقع تويتر مع وسم #ممنوع_في_الكويت، لانتقاد الرقابة ومنع الكتب، بالإضافة إلى وسم #لا_تقرر_عني.

وتضم قائمة الكتب الممنوعة في الكويت روايات عالمية مثل “أحدب نوتردام” لفيكتور هوغو و”مئة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز، وكتبا أخرى لمؤلفين عرب، وكتبا دينية إسلامية.