الأهلي بنغازي يخسر أمام الزمالك بثنائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد الأهلي بنغازي آخر مبارياته التحضيرية في معسكره الخارجي بمصر ، حين خسر أمام الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، أمس السبت.

ثنائية الفريق الأبيض، حملت توقيع “أيمن حفني” فى الدقيقة 26، و”محمد عبد الغني” فى الدقيقة 44.

وهذه الخسارة هي الأولى للأهلي بنغازي خلال معسكره التحضيري ، وقدم الثنائي “إسماعيل يوسف” ، عضو مجلس إدارة الزمالك ، و”أمير مرتضى” المشرف العام على فريق الكرة بالنادي ، الدرع الأبيض إهداء “لتوفيق الدغاري”، عضو مجلس إدارة الأهلي بنغازي.

كما قام الثنائي، عقب المباراة، بتسيلم ميداليات تذكارية لأعضاء الجهاز الفني للمشوار الطويل.