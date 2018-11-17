انفجار لغم في منطقة الصابري ولا أضرار بشرية

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر عسكري أن لغم نوع مسطرة انفجر صباح اليوم السبت أثناء عمل شباب شركة الخدمات العامة من قسم الإزالة والتنسيق والزينة في منطقة الصابري ولا أضرار بشرية.

وأضاف المصدر العسكري أن الانفجار أدى إلى إتلاف جرافة، لافتًا إلى أن قسم المتفجرات في البحث الجنائي بإزالة بقايا اللغم.

يشار إلى أن الألغام قد تسببت في حصد عشرات الأرواح في المناطق التي شهدت معارك واشتباكات مسلحة التي خاضتها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية.