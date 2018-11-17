تذكر جنون البحث عن البوكيمون؟ لعبة Harry Potter الجديدة ستنزل اللاعبين للشوارع مجدداً

شهدت اللعبة الأكثر انتشاراً عام 2016 سباقاً محموماً بين الناس حول العالم للعثور على البوكيمون، الآن ستحل محلها لعبة Harry Potter التي ستنزل اللاعبين للشوارع مرة أخرى!

والآن، أُعْلِن عن نسخة جديدة من لعبة Pokemon Go، جرى فيها استبدال البوكيمون بشخصيات من فيلم Harry Potter، حسب صحيفة Mirrorالبريطانية.

ستصدر اللعبة التي تُسمى Harry Potter: Wizards Unite في عام 2019.

على غرار لعبة Pokemon Go، تستخدم اللعبة واقعاً معززاً، تضع فيه شخصيات اللعبة في بيئة عالمك الحقيقي.

و قالت شركة Niantic في وصف اللعبة «تبحث الوزارة عن سحرة وساحرات يرغبون في التطوع لإنقاذ عالم السحرة من الكارثة».

«باعتبارك عضواً في قوة قانون السرية الضاربة (وهو فريق جديد تشكّل عبر شراكة بين وزارة السحر والاتحاد الدولي للسحرة International Confederation of Wizards) ستشحذ قدرتك على استخدام العصا السحرية بسرعة خارقة، وقدرتك على كشف أدنى قدر من الاضطراب السحري من مكان بعيد، وستتقن الأساليب المتقدمة لإلقاء تعويذات متنوعة».

معنى ذلك أن اللاعبين سيتوجب عليهم النزول إلى الشوارع بحثاً عن حوادث استخدام السحر.

لم يتضح بعد موعد إطلاق اللعبة في عام 2019، لكن لا يسعنا الانتظار حتى ذلك الوقت!