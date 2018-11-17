البعثة الأممية تدعو قبيلتي المشاشية والمقارحة لوقف التصعيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية، والمقارحة.

ودعت البعثة اليوم السبت في تغريدة عبر منصة توتير ، إلى ضبط النفس ووقف التصعيد واللجوء للحوار.

وأعرب الممثل الخاص لدى ليبيا “غسان سلامة” ، عن تعازيه لأسر الضحايا، مع أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

واندلعت اشتباكات مسلحة قبل يومين في منطقة “أبوقيلة” الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً على الطريق الرابط بين بلدتي “الشويرف والقريات” بين مسلحين من قبيلتي المشاشية والمقارحة ، أوقعت عدداً من الجرحى من الطرفين بحسب مصادر طبية من المنطقة .

وقالت تلك المصادر أن هذه الاشتباكات اندلعت عقب عودة أهالي المنطقة وأغلبهم من قبيلة المشاشية لبيوتهم بمنطقة أبوقيلة ، فيما يقول مسلحون يتبعون قبيلة المقارحة أن منطقة أبوقيلة تعتبر ضمن أراضي القبيلة وأن أولئك السكان تم إسكانهم بشكل مؤقت في وقت سابق وأنه آن الآوان لعودة المنطقة لحض القبيلة بحسب تعبيرهم .

يذكر أن الخلاف القبلي بين المشاشية والمقارحة على منطقة أبوقيلة يعود إلى عهد النظام السابق عندما وقعت أحداث سنة 1993م تم على إثرها تهجير ساكني المنطقة قبل أن يعودوا إليها مطلع الألفية الجديدة ثم تتعرض مرة أخرى للدمار أثناء مايعرف بأحداث الشقيقة بين المشاشية والزنتان .

وكان مجلس النواب قد دعا كافة الأطراف المتقاتلة من قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى ضبط النفس ووقف القتال؛ مطالباً المشائخ والحكماء والأعيان بالتدخل وحقن الدماء والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.

ودعا مجلس النواب، كافة الأطراف في القبيلتين إلى وقف القتال وضبط النفس ودرء الفتن ومراعاة حرمة الدم المسلم.

وأشار المجلس في بيان له أمس الجمعة، إلى أنه يتابع ببالغ القلق الاشتباكات التي وقعت بالقرب من منطقة الشويرف بين أبناء قبيلتي المقارحة والمشاشية والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى بين الأخوة من أبناء الوطن الواحد.