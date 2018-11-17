امتحان تتوقف أثناءه حركة الطائرات في كوريا

خاض نحو 600 ألف طالب بكوريا الجنوبية اختبار القدرة الدراسية للالتحاق بالكليات، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو اختبار مرهق مدته 8 ساعاتٍ للقبول بالكليات.

حسب تقرير موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC يصعب التعبير عن مدى أهمية ذلك الاختبار. فمثل غيره من الاختبارات المعيارية الأخرى حول العالم، تفتح درجة الطالب في هذا الاختبار أمامه أبواب الجامعات المرموقة. لكن في كوريا تدفع الضغوط الاجتماعية والرغبة الجمعية في عدم ارتياد الكليات المحلية عددٌ كبير من الطلاب إلى التنافس على أماكن قليلة في أكبر 3 جامعات في سيئول (والمعروفة بكليات «القمة»). ولا يُقبَل بها إلا 1% فقط من الطلاب.

ويصبح الاختبار على رأس أولويات البلاد ليومٍ واحد كامل.

فيتأخر بدء الدوام في ذلك اليوم ساعةً كاملةً؛ ليتيح للطلبة الوصول إلى مراكز الاختبار في الموعد، وتتوقف حركة الطائرات أثناء الجزء المخصص للاستماع في الاختبار، حتى لا تتسبَّب في أي ضجةٍ إضافية. ويملأ الطلبة الأصغر سناً الشوارع لدعم زملائهم الأكبر سناً. ويُصلي الآباء سوياً أن تؤتي ساعات المذاكرة الكثيرة التي قضاها أبناؤهم ثمارها.

ودون الحصول على درجات عالية، يكون ارتياد كليات «القمة» شبه مستحيل، الأمر الذي يقود الكثير من الطلبة لخوض الاختبار عدة مراتٍ. ويمكن لهذا الاختبار أن يتحوَّل إلى مسعى يفني البعض فيه حياتهم.