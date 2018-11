نتهى الفصل الأخير من قصة بشعة، على الأقل من الناحية القانونية، لكن بالنسبة للضحية، ربما تستمر الآثار مدى الحياة. فليس هناك أبشع من أن تسمع بقصة أم تحبس ابنتها في صندوق السيارة لمدة عامين

لمدة 23 شهراً، أخفت روزا ماريا دا كروز طفلتها سيرينا في صندوق سيارتها المليء بالديدان، وفي غرفة غير مستخدمة في منزلها بالقرب من بلدة بريف لا غايلار، في جنوب غرب فرنسا.

وبحسب موقع BBC Mundo الإسباني، تم العثور على الرضيعة في العام 2013 عندما كانت بين 15 و23 شهراً من العمر.

اليوم، تعاني الفتاة البالغة من العمر 7 سنوات من إعاقة ذهنية وتبدو عليها سمات التوحد، والتي سببها الحرمان الحسي، وفقاً للخبراء الذين قاموا بفحص حالتها.

لا تتحدث الطفلة ولا تتفاعل اجتماعياً، وهي تقيم في دار للأيتام.

يبدو أن دا كروز، البالغة من العمر 50 عاماً والتي تعود أصولها إلى البرتغال، حاولت أن تخفي وجود سيرينا عن شريكها وأطفالها الثلاثة الآخرين، ونتيجة لهذا، أُدينت الأم بتهمة الإهمال المتسبب في إعاقة ذهنية.

