ليبيا تكتسح السيشل بثمانية أهداف

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 7 نقاط

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أخبار ليبيا 24 – خاص

اكتسح المنتخب الليبي مستضيفه السيشل بنتيجة 8-1 في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة .

الشوط الأول انتهى بنتيجة 3-0 ، وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق “الصبو” وهدفين “لسالتو” ، وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب 5 أهداف عن طريق “خالد مجدي، وسالتو، وسالم المسلاتي، وربيع شادي،وحمد، والمصري” .

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 7 نقاط وينتظر خسارة، أو تعادل منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا لتصبح حظوظه موجودة في التأهل للنهائيات .

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