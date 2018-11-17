ليبيا تكتسح السيشل بثمانية أهداف

أخبار ليبيا 24 – خاص

اكتسح المنتخب الليبي مستضيفه السيشل بنتيجة 8-1 في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة .

الشوط الأول انتهى بنتيجة 3-0 ، وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق “الصبو” وهدفين “لسالتو” ، وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب 5 أهداف عن طريق “خالد مجدي، وسالتو، وسالم المسلاتي، وربيع شادي،وحمد، والمصري” .

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 7 نقاط وينتظر خسارة، أو تعادل منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا لتصبح حظوظه موجودة في التأهل للنهائيات .