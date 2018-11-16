الناظوري يؤكد تقديم الدعم لبلدية المرج من أجل تقديم كل الخدمات

تقديم كل الخدمات التي تتعلق بحياة المواطنين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق “عبدالرازق الناظوري” اليوم الجمعة اجتماعاً مع المجلس التسييري المكلف مؤخراً من قِبل الحكومة المؤقتة ،برئاسة المهندس “وليد صلهوب” ، وأعضاء المجلس البلدي السابق برئاسة المقدم “وهبي أنور الرخ”.

وأكد الناظوري خلال اللقاء دعمه الكامل لهم ، من أجل تقديم كل الخدمات التي تتعلق بحياة المواطنين، مثنياً على الروح التي صاحبة إجراءات التسليم والاستلام بين اعضاء البلدية .

وقدم عميد بلدية المرج السابق رفقة أعضاء من البلدية درع تكريم للناظوري لمجهوداته المستمرة في دعم البلدية ، والعمل علي تذليل الصعاب من أجل راحة المواطنين وإنجاز أعمالهم بأفضل شكل.

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