الكبير يشارك في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط

أخبار ليبيا 24- خاص

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير” اليوم الجمعة في تونس، في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط بعنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” والذي يُنظمه بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

وحضر المؤتمر محافظو البنوك المركزية لإسبانيا وتونس، والمغرب، والجزائر، وممثلو البنوك المركزية في مالطا، وفرنسا، وإيطاليا، وممثل البنك المركزي الأوروبي، وسُفراء الدول المشاركة، إضافةً إلى العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

وتناول المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة حوض البحر المتوسط.

كما تطرق المؤتمر إلى خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.