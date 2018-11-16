بعد طرده لتنظيم الدولة في صبراتة .. القبض على الرئيس السابق للمجلس العسكري صبراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق ، أن الرئيس السابق للمجلس العسكري صبراتة “عميد الطاهر الغرابلي” قبض عليه أفراد ببوابة “دحمان” التابعة لها.

وذكرت الغرفة في بيان لها ، أن عملية القبض على الغرابلي جاءت بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية منذ فترة طويلة، مضيفةً أنه أحيل إلى السجن العسكري بصرمان بصفته أحد ضباط الجيش، حسب قولها.

وكان “محمد الغرابلي” ابن العميد الطاهر الغرابلي ، أكد اختطاف والده في إحدى البوابات الأمنية بالطريق الساحلي في منطقة دحمان بمدخل صبراتة.

وأفاد نجل الغرابلي أن البوابة تابعة للغرفة الأمنية صبراتة التي يرأسها “عمر الجليل” ، موضحاً أنه جرى تحويله إلى مقر الغرفة وأن عائلته في تواصل مع بعض القيادات الأمنية في المدينة لمعرفة خلفيات الحادثة.

يُشار إلى أن عميد الغرابلي أول من حارب تنظيم الدولة “الدواعش” في صبراتة .

وجاء أول رد فعل محلي من مدينة صبراتة في ساعة متأخرة الخميس، حيث قالت الغرفة الأمنية صبراتة أن سبب عملية القبض على الغرابلي وجود قضايا جنائية عليه لم تذكرها.

وأوضحت الغرفة الأمنية صبراتة في بيان لها ، أنها أحالت الغرابلي إلى السجن العسكري بصرمان التابع إلى الشرطة العسكرية ، بصفته أحد ضباط الجيش الليبي، مضيفةً أنها عرضت محضر جمع الاستدلالات على النيابة العامة التي أذِنت بدورها بتوقيف المعني، وفق البيان.

وما يزال مصير عميد الطاهر الغرابلي مجهولاً حتى اللحظة، دون رد فعل من المجلس الرئاسي وآمر المنطقة العسكرية الغربية ورئاسة الأركان العامة وسلاح الجو ووزارة الدفاع عن هذه الحادثة ، التي تعد من حيث أطرافها سابقة في المنطقة الغربية.