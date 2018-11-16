اعتقال قادة داعش وإذلالهم في رسالة واضحة لجميع مناصري التنظيم أثمرت هذه الحملات الأمنية والعسكرية الناجحة بالنتائج المرغوبة إذ لاحقت كل مشتبه به

أخبار ليبيا24

تستمر الحملات الأمنية الاستباقية لإحباط محاولات بقايا داعش, فبعد النجاح العسكري الذي قضى على التنظيم وطموحه الدموي, بات ضروريا بل إلزاميا البقاء على يقين واستكمال حالة اليقظة والتأهب التام حتى التغلب على فكر داعش المتطرف, ومنع تمدده, وإفشال مخططاته الإرهابية والامتدادية.

وقد أثمرت هذه الحملات الأمنية والعسكرية الناجحة بالنتائج المرغوبة إذ لاحقت كل مشتبه به وطاردت كل مساند ومتعاون ومتعاطف, وبالتالي مؤكدة برسالة واضحة لكل من ظن أن بإمكانه الاستهانة بأمن المواطن والتعرض لسيادة الأرض.

وكم هي قاسية وطأة مشهد اعتقال قادة داعش على العناصر المساندة والمقاتلين على الساحة عندما يشاهدون قادتهم تعتقل وتجر وتقيد وتذل, فيسود الخوف ويطغي الندم وينجلي الواقع المرير أن نهايتهم المماثلة آتية لا محالة.

وقد أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم قياديون خلال عمليات أمنية في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية لتجفيف منابع وضرب الخلايا النائمة حيث تمكنت ومن خلال عملياتها الناجحة في محافظة كركوك من ألقاء القبض على إرهابي بمنصب ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في الحويجة وغيرهم.

وأضاف أن القوات ألقت القبض على إرهابيين أحدهم ما يسمى القائد العسكري لعصابات داعش ضمن منطقتي الحويجة والرياض والآخر مسؤول العبوات الناسفة وأحد معاونيه في ناحية الرشاد.

وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وعتاد مختلفة وعبوات ناسفة ورمانات يدوية متنوعة، في حين ألقت القبض على 4 أهداف إرهابية نوعية وهم مسؤولون عن تنفيذ العمليات الإجرامية في قضاء الحويجة.