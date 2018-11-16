وزير الطاقة السعودي يشيد بالاستقرار والإنتاج في قطاع النفط الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس “مصطفى صنع الله” ، في العاصمة السعودية الرياض مع الدكتور “خالد بن عبدالعزيز الفالح” ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز استقرار القطاع.

وعبر الفالح عن أمله في أن يتواصل استقرار قطاع النفط والأوضاع السياسية في ليبيا، مثنياً على ما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط لاستعادة وتحسين مستويات الإنتاج وتعزيز استقرار العمليّات، وذلك على الرغم من كلّ التحدّيات القائمة في البلاد.

من جانبه، تقدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى الوزير الفالح على دعمه المتواصل للمؤسسة، مؤكّدا بدوره على أهمية تعاون الدول المنتجة للنفط من منظمة “الأوبك” وخارجها، في سبيل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.

وحضر الاجتماع الدكتور “إبراهيم المهنا” ، مستشار الوزير الفالح، و “أديب الأعمى” محافظ السعودية لدى منظمة اوبك.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بحث مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي “سهيل بن محمد فرج المزروعي” تعزيز العلاقات المشتركة بين المؤسسة ودولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وناقش رئيس مجلس الإدارة خلال لقاءه المزروعي وكبار المدراء التنفيذيين بشركة مبادلة في أبوظبي أول أمس الأربعاء الفرص المتاحة للتعاون التجاري.