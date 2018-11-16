رئاسة النادي النصر تستقبل وفد النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر الأستاذ “عزالدين الوكواك” بمقر النادي بالبركة الخميس وفداً يمثل النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في ليبيا ومجموعة من إعلاميي مدينة بنغازي المختصين في مجال الرياضة .

كما حضر اللقاء مدير المركز الإعلامي بنادي النصر “نزار المتجول” ، والذي كان مدعواً في الفترة السابقة في اجتماع اللجنة المختصة بحل المشاكل العالقة بين الإعلاميين، والمؤسسات الرياضية بمقر وكالة الأنباء الليبية ببنغازي .

واستهل رئيس النادي الحوار مرحباً بالضيوف الكرام ومقدراً دورهم الإعلامي، ومثنياً على مساعيهم وجهودهم المبذولة من أجل حل كافة المشاكل التي تحول بين الإعلاميين وأداء مهامهم بالصورة المرجوة.

وأكد أن نادي النصر لم ولن يكن طرفاً في أزمة تتعلق بالإعلاميين بل سيكون دائماً جزءاً من الحل ومسانداً للإعلام الرياضي المبدع والحر والنزيه والمنضبط .

ومن جانبه، عبر نائب رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الأستاذ “سالم العبار” عن امتنانه للاستقبال الطيب اللذي حظي به صحبة الوفد المرافق له داخل أروقة النادي، مؤكداً أنهم واثقون تماماً أن قلعة النصر ستكون دائماً مثالاً للأخلاق والمبادى الحسنة وأنهم ينوبون عن أحد الإعلاميين الشباب في تقديم اعتذار عما بدر من عبارات تجاوزت حدود النقد الإيجابي في الفترة الماضية ، وأدت إلى انزعاج وغضب عدد كبير من الجماهير النصراوية ، وبالتالي فإن الوفد يبادر إلى رأب الصدع ودعوة نادي النصر وجماهيره الغفيرة المحترمة إلى التجاوز عن التصعيد في مثل هذه الأمور وتقبل الاعتذار بصدر رحب وروح طيبة.

وجاء رد الوكواك إيجابياً حول هذه النقطة، مشيراً إلى قبول الاعتذار المقدم من أعضاء الوفد لقيمة وقدر الحاضرين وتقديراً لمبادرتهم ذات النوايا والدوافع الطيبة ، مجدداً الدعوة لضبط النفس وكبح جماح الغضب لدى بعض الجماهير التي شعرت باستفزاز من بعض العبارات المنشورة في الفترة الماضية ، حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه موضحاً أن إدارة النادي ليست في خصومة مع أحد ، لكنها تقدر حالة الانزعاج والضيق التي يشعر بها جمهور النصر .

وشدد كبير خبراء نقابة الإعلاميين الرياضيين “زين العابدين بركان” على أهمية دور إدارات الأندية في تقريب وجهات النظر بين الإعلاميين والجماهير إيجابياً وحل جميع المعضلات بحكمة وعقلانية.

وبدوره، قال الإعلامي والصحفي والموثق الرياضي القدير الأستاذ “علي النويصري” إن موقف نادي النصر الإيجابي من قضايا الإعلاميين الرياضيين سيكون له الأثر الطيب محلياً ودولياً وستكون زيارة اليوم باكورة لمزيد من اللقاءات المثمرة .

وأبدى المصور والإعلامي الرياضي المخضرم “رمضان المغربي” سعادته بنجاح الزيارة واللقاء مع إدارة نادي النصر ، والذي انتهى بقبول مبادرة الصلح من حيث المبدأ على أن يبادر كل إعلامي أخطأ في حق النصر باستدراك ما تم كتابته عبر تقديم النقد البناء الهادف ، والتوصيف الدقيق للأحداث ومراعاة عدم إثارة الجماهير ، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن الحبيب حتى لا يجد ضعاف النفوس فرصة لارتكاب جرم أو فعل متهور مرفوض سلفاً ، من شأنه تقويض العمل الطيب في قطاع الشباب والرياضة وستبقى رسالة مؤسسة نادي النصر دائماً وأبداً هي الدفاع عن حقوق النادي بالوسائل المشروعة ، دون تجن أو تجاوز واحتضان أبناء النصر في كل المجالات والدعوة لقبول جميع المبادرات الطيبة وفق مبادئ المحبة والسلام والدفع بالتي هي أحسن في كل زمان ومكان.