هيئة الزراعة تستجلب ست ملايين بذرة من أمريكا للنهوض بالاقتصاد الليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس هيئة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس “محمد عبد العالي” مع رئيس جمعية ليبيا الجديدة المهندس “أحمد رحومة” بمقر الهيئة بشحات عدد من القضايا التي تخص القطاع ؛ سيما أن الزراعة هي حجر الزاوية للاستقرار المستدام وتحقيق الأمن الغذائي .

وكان رئيس جمعية ليبيا الجديدة ومقرها “كاليفورنيا” وقع المدة الماضية مذكرة تفاهم مع الهيئة لاستجلاب كمية من البذور والشتول والمعدات الزراعية .

وحضر الاجتماع الدكتور “بوبكر المنصوري” وزير الزراعة الأسبق والحائز على جائزة قارة آسيا في مجال تطوير التنمية البشرية للعام ٢٠١٧م .

واتفقت وجهات النظر خلال اللقاء مابين جمعية ليبيا وجامعة عمر المختار، برعاية الهيئة العامة للزراعة على تكوين قوة مشتركة لتطوير المعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة .

وأكد الحاضرون أن التعاون مع الجمعية سيفتح آفاق التعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية ، خاصة أن مناخ كاليفورنيا مشابه تماماً لمناخ ليبيا، وسيتم إعداد فريق بحثي مابين الأطراف الثلاثة لدعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال استزراع المناطق المتضررة والاهتمام بالمشاتل بشكل خاص والاستزراع في مشتل المرج ومحطة القديدة .

الجدير بالذكر أن الجمعية قامت باستجلاب مامقداره ( 6 ) مليون بذرة من أمريكا ذات مواصفات جودة عالية .

وحث وزير الزراعة عبد العالي على إدخال تقنيات ومعدات جديدة قائلاً إن المستقبل للزراعة وأن ليبيا مقبلة على نهضة كبيرة من خلال الزراعة ستسهم في إنعاش الاقتصاد الليبي .