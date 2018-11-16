بنغازي تحتضن تصفيات تنس الطاولة لأندية المنطقة الشرقية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت صباح اليوم الجمعة بصالة الألعاب في المدينة الرياضية بنغازي تصفيات أندية المنطقة الشرقية في لعبة تنس الطاولة .

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لتنس الطاولة بنغازي “خالد العريبي” إن التصفيات تأتي بمشاركة 65 رياضي يمثلون أكثر من 7 أندية من المنطقة الشرقية .

وأضاف العريبي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – أن البطولة تتواصل ليوم غدٍ السبت ، وسيتأهل أصحاب التراتيب الأولى للنهائيات في طرابلس ، التي من المتوقع أن تقام خلال الفترة المقبلة .

ويشارك في التصفيات أندية الشباب من النوفيلية، والتعاون، والخليج، وطارق بن زياد من أجدابيا، والمجاهد من قمينس، والنجاح من القبة إضافة إلى أندية الهلال والوحدة من بنغازي .