تعرف كيف كسب روماريو الرهان من كرويف بشكل مثير والقصة بدأت في يناير من عام 1994 حين كان الاثنين ضمن فريق برشلونة

أخبار ليبيا24

تحفل دائما مباريات كرة القدم بالأحداث النادرة والغريبة والمفارقات المثيرة، ويعتبر المهاجم البرازيلي روماريو دي سوزا فاريا أو “روماريو” هو أحد أكثر اللاعبين المثيرين للجدل في عالم المستديرة كما اشتهر اللاعب بلسان لاذع.

ومن أبرز المواقف إثارة للاعب كانت المرة التي أسكت فيها “كرويف” هي الأغرب على الإطلاق؛ والقصة بدأت في يناير من عام 1994 حين كان الاثنين ضمن فريق برشلونة الذي لايقهر كرويف مدربا ورومارو نجم الفريق، حينها طلب البرازيلي من مدربه طلب غريب ، “هل في الإمكان الحصول إجازة يومين لحضور كرنفال في عاصمة بلاده ريو دي جانيرو؟”.

لم يفوت الهولندي الطائر الفرصة فقرر الاستفادة من الموقف، وعقد اتفاقا مع مهاجمه المثير للجدل يقضي بمنحه إجازته إذا نجح في تسجيل هدفين في لقاء اليوم التالي، المشكلة الوحيدة كانت أن لقاء اليوم التالي لم يكن لقاء عاديا بل كان أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

بعد 24 ساعة وبحلول الدقيقة 20 من مواجهة الملكي كان “روماريو” قد أتم ما يخصه من الصفقة، ثم أشار لـ”كرويف” بأن عليه الرحيل فورًا؛ لأن طائرته التي قطع تذكرتها قبل المباراة ستغادر خلال ساعة، وقبل أن يخرج بديلًا كان قد أكمل الهاتريك في مواجهة انتهت بخماسية نظيفة للكتلان.