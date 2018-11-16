منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم المسلح على مستشفى المسالك في بنغازي مجموعة مسلحة هاجمت مستشفى متخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي،

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت منظمة الصحة العالمية – مكتب ليبيا الهجوم المسلح من قبل مجموعة مجهولة أمس الخميس على مستشفى المسالك في مدينة بنغازي.

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي إن مجموعة مسلحة هاجمت مستشفى متخصص في أمراض المسالك البولية في بنغازي، وقاموا بضرب ثلاث ممرضات واثنين من حراس الأمن وسرقة معدات قيمة من المستشفى.

وأوضح العليقي أن هذا الحادث أدى إلى تعليق كامل للعمليات بالمستشفى، مشيرًا إلى أن هذا هو مستشفى المسالك البولية الوحيد المتخصص في شرق وجنوب الشرقي لليبيا ويؤدي إغلاقه إلى تعريض حياة عدد كبير من السكان للخطر.

وذكر الناطق الرسمي أن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في جميع أنحاء ليبيا تزايدت، مؤكدًا أن العاملون في قطاع الصحة يعملون في أوضاع صعبة ويواجهون الترهيب والمضايقة ومحاولات الاغتيال بينما ينقذون أرواح الآلاف الذين يكون وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية محدودًا.

وذكر العليقي جميع الأطراف بأن الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمرضى هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حرمة الرعاية الصحية.