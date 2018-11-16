فوز الأهلي طرابلس والمدينة والأخضر في البطولة التنشيطية

فوز الأهلي طرابلس والمدينة والأخضر في البطولة التنشيطية خلال بطولة ليبيا تجمعنا لفرق الدوري الممتاز لكرة القدم

أخبار ليبيا24- خاص

نجحت فرق الأهلي طرابلس والأخضر والمدينة في تحقيق الفوز خلال منافسات الخميس من بطولة ليبيا تجمعنا لفرق الدوري الممتاز لكرة القدم .

وجاء فوز الأهلي طرابلس على حساب أبوسليم بهدف دون رد جاء عن طريق الهداف احمد كراوع.

وحقق الأخضر الفوز على شباب الجبل بثلاثية نظيفة جاءت من توقيع عمر شحات و محمد الدرسي ووالسنغالي انداي.

من جهته حقق المدينة التفوق على نجوم إجدابيا بهدف نظيف من توقيع محمود البوعيشي.

ويشارك في البطولة التي انطلقت السبت المقبل 13 فريق من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.