نجدة جالو تصادر سيارتان تحملان وقود معدة للتهريب

أخبار ليبيا 24 – خاص

صادر رجال قسم النجدة التابع لمديرية أمن جالو فجر اليوم الجمعة شاحنتين للوقود معدة للتهريب خارج المدينة .

وقال مصدر بالقسم إن السيارات المصادرة هي شاحنة نوع مرسيدس على متنها 20 ألف لتر من وقود الديزل ، والأخرى نوع تايوتا “هيلوكس” دفع رباعي على متنها عدد 30 جالون من البنزين وعدد 15 صندوق زيت للمحركات .

وأوضح المصدر أنه تم القبض على السيارات من قبل دورية لشرطة النجدة جالو على بعد 60 كيلو جنوباً ، وتمت إحالة الأطراف إلى مركز شرطة المدينة، لاتخاد الإجراءات القانونية حيالهم .

يشار إلى أن مدينة جالو تشهد انتشار دوريات واستيقافات من قسم النجدة والمرور على مفارق المدينة ووسطها لمكافحة الظواهر السلبية في المدينة .