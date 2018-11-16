لجنة ضبط الشّارع العام تضبط مهاجرين غير شرعيين يمتهنون التسوّل في شوارع بنغازي

لجنة ضبط الشّارع العام تضبط مهاجرين غير شرعيين يمتهنون التسوّل في شوارع بنغازي تم نقلهم إلى مقر إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا24- خاص

تمكّنت لجنة ضبط الشّارع العام المشكّلة من قبل وزارة الدّاخلية في الحكومة المؤقّتة، بالتّعاون مع القوّات المسلّحة العربية الليبية، من ضبط مهاجرين غير شرعيين ، يمتهنون التسوّل في شوارع مدينة بنغازي.

وضبطت اللجنة عددا من المخالفين لشروط الإقامة ، والدخول غير الشرعي للبلاد، وعدم احترام سيادة الدولة الليبية، ونقلهم إلى مقر إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية فرع بنغازي “أمجد الورفلي” إن عدد من تم ضبطهم (146) من بينهم (9) نساء، من الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية .

وأضاف الورفلي :” سوف يتم ترحيل من لا يوجد لديهم إجراءات دخول ومن لا يحملون جوازات سفر أيضا”.