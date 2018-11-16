الذّكرى الخامسة لأحداث “غرغور”…تمرُّ في صمت أحداث "غرغور" جرت في طرابلس 2013 ضد التشكيلات المسلحة في العاصمة

أخبار ليبيا24- خاص

مرّت في صمت ، الذّكرى الخامسة لأحداث “غرغور” التي كانت في( 15) نوفمبر من العام (2013) والتي راح ضحيتها (47 ) قتيل وإصابة(518) بجروح متفاوتة الخطورة.

وجرت أحداث “غرغور” في العاصمة الليبية طرابلس بعد صلاة الجمعة يوم (15) نوفمبر 2013، حين تجمّع عدد من المصلّين العزّل أمام مسجد القدس وسط العاصمة للتظاهر سلميا، مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام (27و53) بخصوص إخلاء العاصمة من جميع التّشكيلات المسلّحة .

وانطلق المصلين في اتّجاه منطقة “غرغور” ، القريبة والتي تتواجد بها إحدى هذه التّشكيلات، وعند اقتراب المتظاهرين العزّل من المنطقة ، حدث إطلاق نار من مصدر لا يمكن التأكد منه، مما أربك الموقف وتحوّلت المظاهرة إلى اشتباك مسلّح نتج عنه مقتل عدد كبير من المتظاهرين وصل إلى (47) ضحية وإصابة (518) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينهم شيوخ ونساء حسب إحصائيات من مستشفيات طرابلس .

الجدير بالذكر أن بعض المؤشرات ، تدلّ على أن المظاهرة تم استغلالها سياسيا وتوجيهها بشكل متعمَّد للصدام في تكرار لأحداث “الدرع” في مدينة بنغازي؛ وذلك لإخراج كتائب مصراتة من العاصمة.

أحد هذه المؤشّرات هي الانتقائية المريبة في تطبيق قراري إخلاء العاصمة، حيث تغاضى من رتّب للمظاهرة عن سيطرة كتائب من مدن أخرى على مراكز أكثر حيويّة في المدينة من منطقة سكنية مثل غرغور .

ويذكر أن عناصر المليشيلت المسلحة التي كانت تسيطر على منطقة غرغور ، هم في الأساس من سكان مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، وقدموا إلى غرغور، وسيطروا عليها عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي؛ نظرا لأن تلك المنطقة كان يسكنها كبار رجال القذافي، وتتميز بأن معظم بناياتها من القصور الفاخرة