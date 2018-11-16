مطار الكويت يتحوّل إلى «بحر» والطائرات كأنّها راسية وسط الأمواج..

داول كويتيون على منصة تويتر فيديوهات وصوراً تظهر المياه وهي تغطي أرضية المطار تماماً وكذلك أحياء سكنية في وسط البلد. وأظهر مقطع فيديو من داخل المطار كيف أصبح مليئاً بالمياه بينما تبدو الطائرات وهي متوقفة وسط أمواج مياه تحركها الرياح والسيارات داخل أرضية المطار.

وخارج المطار بدا كويتيون في أحد مقاطع الفيديو-لم يتم التأكد من تاريخ ومكان تصويره- وهم يتنقلون داخل قارب في أحد الأحياء. والتقط أحد المواطنين مقطع فيديو لسيارات تسحبها السيول. وأعلنت الإدارة العامة للطیران المدنى الكویتیة، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعليق حركة الملاحة بمطار الكويت «احترازياً»، جراء سوء الأحوال الجوية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن إدارة الطيران المدني، قولها إنه تم «تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازیاً، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطار مملكة البحرين الدولي والدمام (بالسعودية) ودبي الدولي (بالإمارات)».

ووفق الوكالة، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت في إدارة الطيران المدني، فهد الوقیان، إنه «تم تحويل الرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية إثر كثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية». وأوضح الوقیان أنه «تمت توصية شركات الطیران بإبلاغ المسافرین بالمواعيد الجديدة لرحلاتهم»، دون توضيح مدة التعليق.