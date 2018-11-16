مدير مصلحة الأحوال المدنية يؤكد الانتهاء من تطوير منظومة المصلحة التطوير شمل زيادة سرعة المنظومة وسعتها وتحديثات جديدة لحمايتها من الاختراق

أخبار ليبيا24

أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الانتهاء من تطوير منظومة المصلحة على أيدي خبراء ومهندسين ليبيين .

وأشار بالتمر إلى أن التطوير شمل زيادة سرعة المنظومة وسعتها، كما شملت تحديثات جديدة لحماية المنظومة من الاختراق.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية إن بامكان المواطنين، التوجه إلى السجلات المدنية في بلدياتهم وسحب الشهائد دون أي تأخير .

وفي وقت سابق فند بالتمر، ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول فرز وتنظيف منظومة الرقم الوطني .

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :” لمصلحة من هذا التدليس، للأسف الخبر غير صحيح ولم يصدر عني أي تصريح بالخصوص”.

وكانت إحدى الصفحات على “فيسبوك” قد نشرت تأكيد صادر عن مصلحة الأحوال المدنية نصه :”أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أنه تم فرز وتنظيف منظومة الرقم الوطني بالكامل ، حيث اكتشف 200 ألف رقم وطني مزور مناطق الجنوب، و 300 ألف رقم وطني مزور في مناطق الشرق، أما مناطق الغرب 390 ألف رقم وطني مزور”.