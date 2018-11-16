وزير الأمن الإلكتروني الياباني: لم أستخدم الكمبيوتر قط

قال وزير الأمن الإلكتروني والأولمبياد، المعين حديثاً للبرلمان، إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر قط في حياته على الرغم من أنه مسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو في 2020.

وعين شينزو آبي رئيس الوزراء يوشيتاكا ساكورادا (68 عاماً) في المنصبين الشهر الماضي، وهو لم يتول أي مناصب وزارية من قبل خلال 18 عاماً في البرلمان.

واعترف الوزير بذلك في اجتماع لجنة برلمانية، يوم الأربعاء، حين سأله نائب معارض عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر.

ورد ساكورادا قائلاً: “لم أستخدم جهاز كمبيوتر قط”.

وأضاف أنه يعلم أن “الحفاظ بحزم على الأمن الإلكتروني من وجهة نظر المواطن” جزء من عمله.

وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسؤولاً عن الأمن الإلكتروني، قال الوزير إن السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه، بالإضافة إلى الحكومة الوطنية، معبراً عن ثقته في أنه لن تكون هناك أي مشكلات.

وأثارت ردود ساكورادا في البرلمان والمؤتمرات الصحافية انتقادات من قبل.

وخلال حديثه أمام لجنة برلمانية أخرى، أخطأ الوزير وقال إن الأولمبياد ستكلف اليابان 1500 ين (13.21 دولار) بدلاً من 150 مليار ين (1.32 مليار دولار).

كما أنحى باللائمة في أخطائه على عدم تقديم المعارضة الأسئلة مسبقاً على الرغم من أنها كانت تفعل ذلك وخلال مؤتمرات صحافية عن الأولمبياد أجاب عدة مرات قائلا “لا أعلم”.