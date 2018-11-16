مضيفة طيران تجد حلا غريبا لراكب اشتكى من عدم وجود نافذة بجانب مقعده!

ابتكرت مضيفة طيران حلا طريفا لشكوى أحد الركاب بشأن عدم امتلاكه نافذة بجانب مقعده، وقد لقي هذا الحل انتشارا واسعا عبر الإنترنت.

وبحسب ما أورده موقع “Sora News 24″، فإن الراكب غضب لعدم جلوسه بجوار النافذة ، وطالب بنقله إلى مقعد بجانب نافذة.

وبعد أن أخبرته المضيفة أن تغيير مقعده ليس بهذه البساطة، إذ لا يوجد مكان فارغ، ابتكرت مضيفة الطيران حلا بديلا وغير متوقع على الإطلاق للمشكلة، والذي تمثل ببساطة في رسم نافذة على قطعة من الورق.

وقد رسمت مضيفة الطيران على الورقة “مشهدا ساحرا للسحب والبحر”، وهما الميزتان الطبيعيتان الأساسيتان للاستمتاع بالرحلة من خلال النظر إلى نافذة حقيقية.

وبعد ذلك، قامت المضيفة بإلصاق الورقة بجانب مقعد الراكب لتكون بمثابة النافذة.

والتقط راكب على متن الطائرة المتجهة إلى اليابان، صورة النافذة البديلة، وشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما حقق الآلاف من التعليقات والإعجاب عبر تويتر.

وأوضح مستخدم تويتر “@kooo_TmS_suke”، الذي نشر الصورة، أنه: “عندما جاءت المضيفة لتسألنا عما نريد شربه، فاجأني الرجل الذي كان بجانبي بإجابته، وقال اعطني نافذة”.

ولم يكن هذا الراكب الوحيد الذي لم يحصل على مقعد بجانب نافذة على الرغم من أنه قد حجز بشكل مسبق مقعدا يطل على النافذة، وهو ما دفع الكثيرين إلى استخدام هاشتاغ “#wheresmywindow” ممن توقعوا مشاهدة الطبيعة الجميلة، ولكن لسوء الحظ، أصيبوا بخيبة أمل لعدم جلوسهم بجانب النافذة.