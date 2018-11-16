كلب ينتظر عودة صاحبته المتوفية! (فيديو)

شوهد كلب تسمر على جانب الطريق، في مدينة هوت هوت شمال وسط الصين، منذ أغسطس الماضي ولمدة 3 أشهر.

وقال سائق سيارة أجرة، غو شينخوا: “لقد ظهر الكلب على الطريق منذ حوالي 3 أشهر، ولم يتحرك من مكانه طوال تلك الفترة سواء كانت الشمس حارقة أم المطر ينهمر. هذا مؤثر جدا”.

وتوقع السائق شينخوا، أن الكلب يقف على الطريق طوال تلك المدة لأنه ينتظر صاحبته، التي لقيت مصرعها في حادث، في المكان نفسه الذي يقف فيه الكلب، منذ صباح 21 أغسطس.

وأضاف الرجل بأن الكثير من المارة حاولوا إطعام الكلب عدة مرات، لكنه كان خائفا من الغرباء ويهرب من أمامهم. ثم يعود إلى نفس المكان من الطريق بعد خلوه من الناس.

وحصد فيديو الكلب الوفي أكثر من 6 ملايين مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. واعترف الكثير ممن شاهدوا الفيديو، في تعليقاتهم، أن منظر الكلب كان يدفعهم للبكاء. وأعرب آخرون عن قلقهم على الكلب من السيارات التي يمكن أن تصدمه بالخطأ.

ويحاول متطوعون من منظمة الرفق بالحيوانات، الاتصال بأقرباء المتوفاة، ليأخذوا الكلب المسكين قبل أن يحل فصل الشتاء القارس.