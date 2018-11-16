مازدا تعدل سيارات “3” الشهيرة

أعلنت مصادر مقربة من شركة مازدا أن الأخيرة أدخلت تعديلات مهمة على سيارات “3” التي ستطرحها قريبا في الأسواق.

ومن المفترض أن تستبدل مازدا محركات “SkyActiv-G” المستخدمة حاليا في الفئة الثالثة من سياراتها بمحركات “SkyActiv-X” المتطورة، التي عملت على تحسين تقنية احتراق الوقود بداخلها لتكون أكثر تقنينا .

وستأتي تلك المحركات بسعة 2.0 ليترا، وعزم 190 حصانا، ونظام توربيني، لتكون قادرة على زيادة تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/ثانية في غضون 3.5 ثانية تقريبا.

ن المفترض أن تستعرض مازدا نموذجين من فئتها الثالثة الجديدة، أحدهما بهيكل سيدان، والآخر بهيكل هاتشباك، خلال حفل فني سيعقد في لوس أنجلس الشهر الجاري.