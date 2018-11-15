أندية طرابلس تقديم مذكرة للنائب العام بخصوص “الجعفري” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت رابطة أندية طرابلس أنها بصدد تقديم مذكرة تحوي مخالفات رئيس الإتحاد العام الليبي لكرة القدم إلي النائب العام الأسبوع المقبل للبث فيها.

وعقدت الرابطة مؤتمر صحفي اليوم الخميس أشارت فيه لوسائل الإعلام أهم المخالفات ، أبرزها تغيير بعض فقرات النظام الأساسي ، وخاصة فقرة النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية ، وأيضاً أصوات أندية الممتاز و بقية الأندية ، كما قدمت ما وصفته بالأدلة على المخالفات المرتكبة وممارسات مالية غير قانونية و معاملات يشوبها الفساد .

ورفضت أكثر من 10 أندية انطلاق الدوري الليبي الممتاز ، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم .

من جهته، طلب رئيس الاتحاد الليبي “جمال الجعفري” النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وأعلن انطلاق الدوري الليبي الممتاز في 22 من نوفمبر الجاري.