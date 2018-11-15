انطلاق فعاليات أول منتدى عالمي للصحافة في تونس

انطلاق فعاليات أول منتدى عالمي للصحافة في تونس يهدف لبناء مساحة حوار إيجابية بين الجهات الفاعلة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط،

أخبار ليبيا24

افتتح اليوم الخميس 15 نوفمبر أول منتدى عالمي للصحافة بتونس والذي سيستمر من 15 إلى 17 نوفمبر 2018، في مدينة الثقافة التونسية.

انطلقت الفعاليات بكلمات افتتاحية من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وكلمة من السفير الفرنسي في تونس أولييفيه بوافر دارفور ورئيس المنتدى العالمي للصحافة جيروم بوفييه ورئيس نقابة الصحفيين بتونس.

وبدأت بعد الكلمات نقاش الافتتاحية بعنوان أسس مفيدة للصحافيين وللمواطنين تلى ذلك عقد لقاءات العمل الأربع للفترة الصباحية منها لقاءات تتعلق بصحافة السلام النموذج اليمني مع مؤسسة إنترنيوز.

ويهدف هذا المنتدى الذي تنظمه مؤسسة تومسون open media hup بالإضافة إلى جهات دولية ومحلية أخرى إلى بناء مساحة حوار إيجابية بين الجهات الفاعلة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لتبادل الخبرات ومناقشة الأوضاع المهنية لقطاع الصحافة.

الجدير بالذكر أن هذا المنتدى العالمي للصحافة يضم نحو 500 صحفي من العالم على مدى ثلاثة الأيام المقبلة وسيعقد ما يقارب 47 لقاء وجلسة حوارية .