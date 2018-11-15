لجنة المسابقات تكشف مواعيد الجولة الأولى للممتاز

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، الأربعاء، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وسيفتتح بطل الدوري فريق النصر حملة محافظته على اللقب بلقاء دارنس، على أرضية ملعب شهداء بنينا، يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرق المنطقة الشرقية.

ويلتقي وصيف الدوري الأهلي بنغازي مع التعاون ، يوم 23 الجاري، بملعب شهداء بنينا، وتتواصل لقاءات المجموعة الأولى، يوم 25 من نفس الشهر، بمواجهتين، الأولى تجمع الهلال وخليج سرت، والثانية بين نجوم إجدابيا والصداقة.

وتختتم مباريات الأسبوع في المجموعة الأولى، يوم 26 بذات الشهر، بمباراتين، الأولى تجمع بين الأخضر والتحدي، بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، والثانية بين الأنوار وشباب الجبل، بملعب المرج.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، يوم 22 من نفس الشهر، بمباراة الاتحاد والشط، بملعب مصراتة.

وتتواصل مباريات المجموعة الثانية، يوم 25، بمواجهتين، الأولى تجمع أبو سليم والوحدة، بملعب الأكاديمية بجنزور، والثانية بين الأهلي طرابلس والخمس، بملعب مصراتة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى لنفس المجموعة، يوم 26، بلقاء المدينة ورفيق بملعب الأكاديمية بجنزور.

ويلتقي يوم 27، كل من الاتحاد المصراتي والمحلة، على ملعب مصراتة، وتختتم مبارياتها يوم 30، حيث يلتقي السويحلي مع الأولمبي، بملعب مصراتة.