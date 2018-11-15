الخطوط الليبية تعلن وصول طائرة لها من مصر بعد صيانتها

الخطوط الليبية تعلن وصول طائرة لها من مصر بعد صيانتها نتيجة إصابتها بشظايا أثناء الاشتباكات التي شهدها مطار معيتيقة

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب الإعلام والناطق الرسمي للخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة وصول طائرة الخطوط الليبية A330 5A_ LAR إلى مطار معيتيقة مساء اليوم الأربعاء قادمة من مطار القاهرة.

وأشار قنيوة في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن وصول الطائرة جاء بعد انتهاء الإصلاحات الفنية لجسم الطائرة نتيجة إصابتها بشظايا أثناء الاشتباكات التي شهدها مطار معيتيقة خلال الفترة الماضية .

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن دخول الطائرة للخدمة سيكون خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم الكشف عليها من قبل الطيران المدني

يشار إلى أن صيانة الطائرة استغرقت حوالي خمسة أشهر وقامت شركة مصر للطيران بالصيانة في جمهورية مصر العربية.