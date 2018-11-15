الأهلي بنغازي يختار ملعبه في الأفريقية بسبب تعذر إقامة اللقاء، في مدينة بنغازي، لتواصل الحظر على ملاعب ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

قررت إدارة نادي الأهلي بنغازي ، مواجهة نواذيبو الموريتاني، لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء ذلك لتعذر إقامة اللقاء، في مدينة بنغازي، بسبب تواصل الحظر على ملاعب ليبيا.

واستقبل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير، ومدير عام الاتحاد المصري ثروت سويلم، الأربعاء، توفيق الدغاري، عضو مجلس إدارة نادي ألاهلي بنغازي، ورئيس بعثة الفريق بالقاهرة، وحسين الطيرة، مدير العلاقات العامة.

وأكد الاتحاد المصري انه سيوفر كل ما يلزم لإنجاح اللقاء .